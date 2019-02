Meer dan zestig leden van BMX Halle starten seizoen in nieuwe truitjes Bart Kerckhoven

25 februari 2019

BMX Halle is klaar voor het nieuwe seizoen en dus kregen de leden hun nieuwe truitjes aan het einde van de training zaterdag. De club telt 63 leden en dat is bijna verdubbeling in vergelijking met enkele jaren geleden. Een tiental onder hen reden wedstrijden in heel het land maar de overgrote meerderheid van de sportievelingen leeft zich vooral recreatief uit op de BMX-piste aan de Kromstraat. Tijdens de paasvakantie zal de club op de piste ook nog een stage organiseren en wekelijks wordt er vanaf half maart getraind op dinsdag- en donderdagavond. Maar ook de voorbije wintermaanden werd er niet stilgezeten want de groep onderhield de conditie door onder andere stabiliteitstrainingen in sportcomplex De Bres. De club organiseert komende zomer ook nog een nationale wedstrijd op de piste in Halle. Alle informatie over de club is te vinden op de Facebookpagina. https://www.facebook.com/Bmx-Halle-608153462646159/