Meer dan 750 interventies voor Brandweerzone Vlaams-Brabant West tijdens eerste voorjaarsstorm Bart Kerckhoven

11 maart 2019

08u11 7

De ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West hadden de handen vol tijdens de eerste voorjaarsstorm van het jaar. Zondagavond omstreeks 22 uur stond de teller op liefst 750 interventies in het werkgebied dat zich uitstrekt van het Pajottenland en de Zennevallei tot de noordrand en aan de andere kant van Brussel tot Kortenberg reikt. In totaal beschermt de brandweerzone 33 gemeenten. De hele dag door moesten bomen verzaagd worden maar werden ook loshangende zeilen opgeruimd en omgevallen muren opgeruimd. Onder ander in Beersel belandde enkele bomen op geparkeerde wagens en in Merchtem viel een gevel door rukwinden. Later op de avond waaide het minder en daalde ook het aantal oproepen maar de brandweerploegen bleven wel uitrukken om iedereen die de hulpdiensten optrommelden te helpen. De brandweerzone publiceerde een kaart waar op alle interventies aangeduid staan. Vooral uit de regio van Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Sint-Genesius-Rode liepen er meldingen binnen maar ook in Roosdaal, Ternat, Affligem en Merchtem moest de brandweer heel wat interventies afwerken. In het Pajottenland bleef het relatief rustig met heel wat minder oproepen tot gevolg in Gooik, Lennik, Pepingen, Herne en Galmaarden.

LEES OOK: Scheidingsmuur van nieuwe feestzaal stort in door wind

LEES OOK: Bomen en puntgevels bezwijken onder stormwind

LEES OOK: Stormweer doet vlammen uit het dak slaan tijdens schoorsteenbrand

LEES OOK: Bomen vallen op geparkeerde wagens tijdens stormweer

LEES OOK: Chauffeur in de remmen voor omgewaaide boom: gelukkig enkel blikschade