Mathilde kwam, zag en genoot! MARIAPROCESSIE GAAT UIT ONDER KONINKLIJKE BELANGSTELLING BART KERCKHOVEN

22 mei 2018

02u28 0 Halle Onder een stralend zonnetje en het oog van duizenden toeschouwers heeft de Mariaprocessie gebracht wat moest: een hoogtepunt voor de 750ste verjaardag van Halle als bedevaartstad. En de extra glans, die kwam van een zichtbaar genietende Koningin Mathilde.

Koningin Mathilde arriveerde op Pinksterzondag net voor 15 uur in de Monseigneur Senciestraat, waar ze ontvangen werd door burgemeester Dirk Pieters (CD&V) en provinciegouverneur Lodewijk De Witte (sp.a). Vervolgens ging het richting eretribune, die de koningin letterlijk een plaatsje op de eerste rij voor de processie bood. Terwijl zij daar plaatsnam, verwelkomden honderden toeschouwers aan de overkant haar met luid applaus. Aan de ramen van woonzorgcentrum Sint-Augustinus, tegenover de tribune, was toen al geen vrij plekje meer te vinden.





Burgemeester Dirk Pieters en deken Raymond Decoster gaven de koningin de nodige uitleg over de processie, die om de twee jaar door de stad trekt. Nadat het Mariabeeld van Halle als laatste langs de tribune gedragen werd, nam Koningin Mathilde ook nog de tijd om het publiek te groeten. En dat deed ze zoals we dat al langer gewoon zijn van haar: op bijzonder charmante en innemende wijze.





Figuranten zoeken

Het Broederschap van Onze-Lieve-Vrouw van Halle blikt blij terug op het hoge bezoek. "We hebben een uitnodiging naar het koningshuis gestuurd omdat deze editie van de Mariaprocessie een orgelpunt van ons feestjaar was", legt secretaris Bart De Schrijver uit. "Ik ben opgelucht dat alles vlot verlopen is. De koningin heeft een mooie processie te zien gekregen. Editie geslaagd, dus. Terwijl we maar net op het nippertje voldoende figuranten gevonden hebben om alles wat we wilden tonen ook mooi naar buiten te brengen. Die zoektocht naar deelnemers blijft heel moeilijk, maar misschien was de komst van Koningin Mathilde wel een extra stimulans voor mensen om zich alsnog op te geven."





Actuele thema's

Zoals dat gebruikelijk is, werd in de processie de geschiedenis van Halle getoond. Maar ook die van de Mariadevotie, die intussen dus al 750 jaar bestaat. Vendelzwaaiers, praalwagens met trekpaarden, ruiters en figuranten in historische kledij... De broederschap hield vast aan de vertrouwde ingrediënten, maar toch werden ook nieuwigheden doorgevoerd voor deze editie. Zo werden ook actuele thema's aangesneden, zoals de vluchtelingencrisis en milieuvervuiling.





Ook de Lembeekse paassoldaten liepen nog eens mee in de processie. Zij bewaken op paasmaandag het schrijn van hun patroonheilige Sint-Veroon, maar de Koninklijke Carabiniers bleken ook perfecte gelegenheidslijfwachten te zijn voor het Mariabeeld van Halle. En ook de leden van de Koninklijke Soldatenclub Congo hielden in uniform een oogje in het zeil. Dat alles dus niet alleen onder het goedkeurende oog van Koningin Mathilde, maar ook duizenden toeschouwers langs het parcours.