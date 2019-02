Mark Demesmaeker (60) uit Halle wil werk in Europees Parlement verder zetten Bart Kerckhoven

22 februari 2019

Huidig Europees parlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) staat bij de Europese lijst van zijn partij op 26 mei op de vierde plaats. Demesmaeker kreeg in 2014 nog 124.676 voorkeurstemmen achter zijn naam bij de vorige Europese verkiezingen. De politicus is ook gemeenteraadslid in Halle maar werkte zich de voorbije jaren wel in het Europees Parlement in heel wat dossiers in. Zo is hij lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en hij maakt onder andere deel uit van de Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne. Ook de situatie van de Catalaanse politieke gevangenen volgt hij nauw op. Hij is dus vooral begaan met buitenlandse kwesties en mensenrechten maar ook milieuzaken. Vorige keer stond Demesmaeker op de derde plaats op de Europese lijst. Maar Demesmaeker hoopt dus ook van op de vierde plaats opnieuw een verkozen te geraken. Sinds februari 2013 is hij lid van het Europees Parlement.