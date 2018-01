Marimba voor academie 02u32 0

Leerlingen van de Servaisacademie zullen vanaf dit jaar kunnen spelen op een nieuwe marimba. Dat is een instrument dat verwant is met de bekendere xylofoon. Het stadsbestuur voorziet 14.000 euro voor de aankoop van het instrument. Er is ook 2.500 euro voorzien om een nieuwe geluidsinstallatie te plaatsen.





De initiatielessen voor kinderen vanaf 6 jaar die sinds september vorig jaar voor het eerst georganiseerd werden zullen ook dit jaar blijven bestaan. (BKH)