Maria blaast 102 kaarsjes uit 03 mei 2018

Marie 'Philipinneke' Vanderlinden heeft onlangs zo maar even haar 102de verjaardag gevierd in woonzorgcentrum Lucie Lambert in Buizingen. Ze werd geboren in het Nederlandse Amersfoort, maar verhuisde op 4-jarige leeftijd naar Ruisbroek. Na haar huwelijk verhuisde ze naar Ukkel, waar ze met haar echtgenoot een groothandel in stoffen opende. Ze kreeg twee kinderen en een kleinkind. Haar geheim om voorbij de kaap van 100 jaar te geraken? Veel zingen en blijven bewegen.





(SMH)