Marc Snoeck opnieuw lijsttrekker voor sp.a 24 mei 2018

Schepen Marc Snoeck zal voor sp.a opnieuw de lijst trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen in Halle. Collega-schepenen Peggy Massien en Johan Servé staan op de plaatsen twee en drie terwijl gemeenteraadvoorzitter Bertrand Demiddeleer en OCMW-raadslid Valerie Hamelryck de top vijf vervolledigen. Alle tien sp.a-mandatarissen hebben zich opnieuw kandidaat gesteld. "Bij ons geen mensen die er na enkele jaren de brui aan geven, plots gaan zetelen als onafhankelijke of andere partijen oprichten", zegt Marc Snoeck. "Continuïteit en standvastigheid is belangrijk in de politiek. Mensen moeten kunnen bouwen en vertrouwen op hun verkozenen."





Sp.a zat voor het eerst sinds 1988 in de meerderheid in Halle samen met CD&V en Open Vld. "We hebben hard gewerkt en kunnen heel wat realisaties voorleggen. We willen zeker de stad mee besturen. Een volstrekte meerderheid zit er niet in maar voor een nieuwe coalitievorming komen wel alle democratische partijen in aanmerking." (BKH)