Marc Demesmaeker (N-VA) dan toch geen lijsttrekker: "Ik moet aan mijn gezondheid denken" JEROEN HOFMANS VOLGT STEMMENKANON OP BART KERCKHOVEN

26 mei 2018

02u59 0 Halle Mark Demesmaeker (59) is geen lijsttrekker meer voor N-VA in Halle en ruimt plaats voor OCMW-raadslid Jeroen Hofmans (44). Demesmaeker haakt af om gezondheidsredenen, maar zal wel de lijst duwen. Het is nu aan Hofmans om in de voetsporen van het stemmenkanon te treden.

Demesmaeker was gisteren telefonisch niet bereikbaar, maar gaf in een persbericht van de partij meer uitleg over de beslissing. Het zijn gezondheidsproblemen die hem deden beslissen om het lijsttrekkerschap uiteindelijk niet op te nemen. "Ik zal nu in de eerste plaats aan mijn volledig herstel moeten werken", zegt hij. "Dat zal zeker lukken als ik de nodige tijd en rust neem." Demesmaeker zal wel de lijst duwen. "Mijn persoonlijke ambities voor Halle blijven even hoog."

Demesmaeker ging sinds eind maart door een zware mentale periode. De Franstalige krant L'Echo kwam toen met het verhaal naar buiten dat het parket een onderzoek gestart was, omdat het gemeenteraadslid en Europees parlementslid de fiscus nog honderdduizenden euro's verschuldigd was. In de nasleep daarvan verdween Demesmaeker even spoorloos en moest hij zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis. Het zijn die gezondheidsproblemen die hem nu dus doen beslissen om de strijd met huidig burgemeester Dirk Pieters (CD&V) niet aan te gaan. De voorbije gemeenteraden was Mark Demesmaeker ook niet aanwezig.

Nadruk op ploeg

N-VA schuift nu leerkracht en OCMW-raadslid Jeroen Hofmans als lijsttrekker naar voren. Hofmans haalde in 2012 nog 612 voorkeurstemmen op de derde plaats van de lijst. Ter vergelijking: Demesmaeker was toen de absolute stemmenkampioen met 4.159 voorkeurstemmen. "Maar dat schrikt me niet af", zegt Hofmans. "Dat is nu eenmaal politiek. Het kan goed zijn dat Mark ook nu weer meer stemmen haalt en dat is helemaal niet erg. Nu ligt de nadruk vooral op onze ploeg." Hofmans is trouwens gekend in de muziekwereld als muzikant en dirigent. In 2012 was hij eigenlijk verkozen voor de gemeenteraad. "Maar ik heb bewust voor de OCMW-raad gekozen, omdat me dat toen meer lag. In die raad ben ik fractieleider en ik heb tot nu toe altijd met voor- en tegenstanders kunnen praten. Ook dat vind ik heel belangrijk."





N-VA heeft dus het geweer van schouder gewisseld. Demesmaeker kondigde in maart vorig jaar aan dat de kiezer in oktober kon kiezen tussen hem en huidig burgemeester Dirk Pieters (CD&V). Vandaag ligt de nadruk vooral op het team en een lijst vol sterke kandidaten. "Maar het doel van de N-VA-lijst blijft natuurlijk onveranderd," zegt Hofmans. "Met N-VA willen we de verandering bieden waar veel Hallenaren al lang naar snakken. Een beleid dichterbij en in overleg met de burgers."