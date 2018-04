Mannen van de Met tellen af naar Foute Nacht 11 april 2018

02u31 0 Halle De grootste carnavalsgroep van Halle organiseert komende zaterdag het foutste feestje van het jaar.

De Mannen van de Met hebben nog maar net Carnaval Halle verteerd, of de bende is alweer bezig met een promotiecampagne voor De Foute Nacht. Decor is al voor het vijfde jaar op rij CC 't Vondel. Dit jaar wordt het een 'White Night'. Bezoekers mogen alvast uitkijken naar optredens van Willy Sommers, 2Fabiola, De Romeo's, Sam Gooris, en Def Dames Dope. De deuren gaan die avond open om 20 uur. Kaarten kosten 20 euro en zijn verkrijgbaar in carnavalswinkel Las Fiestas en beenhouwerij Van Lysebeth, maar ook via defoutenacht@gmail.com.





(BKH)