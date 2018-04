Man voor rechter na mislukte wurgpoging 27 april 2018

Een man uit Halle riskeert 10 maanden cel voor partnergeweld en het bedreigen van zijn ex-vriendin.





In de zomer van 2016 vlotte het niet meer tussen de twee voormalige geliefden. Zij verweet hem een nietsnut te zijn en kleineerde hem regelmatig. De bom ontplofte en de man trachtte zijn vriendin te wurgen.





"Het ging zo ver dat ze zelfs het bewustzijn verloor. Nadat hij zijn greep loste, kwam ze weer bij waarna een nieuwe aanval volgde. Gelukkig kwam hij tijdig terug bij zinnen of we zaten hier met een gezinsdrama", aldus het parket.





Op 20 augustus van datzelfde jaar stuurde hij haar nog een sms met de boodschap 'dat hij haar beter had vermoord'. Daarom werd hij ook vervolgd voor schriftelijke bedreigingen.





"Hij heeft zijn leven nu opnieuw op de rails. Dat hij zijn dochter niet mag zien, vindt hij heel jammer maar voor het overige doet hij het goed. Voeg daar een blanco strafregister bij en ik vraag een milde straf", aldus de verdediging.





Uitspraak op 24 mei. (WHW)