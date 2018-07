Man rijdt 25 jaar zonder rijbewijs 30 juli 2018

De politie van de zone Zennevallei heeft donderdag een man betrapt die al 25 jaar zonder rijbewijs rijdt. Dat gebeurde tijdens alcoholcontroles die op twee plaatsen in de zone georganiseerd werden. In totaal werden 845 bestuurders gecontroleerd op het gebruik van alcohol achter het stuur. Acht mensen bliezen alarm en zeven mensen zelfs positief. Een persoon was meteen zijn rijbewijs kwijt voor vijftien dagen. Twee andere bestuurders werden ook nog eens betrapt op druggebruik. Hun rijbewijs werd ook meteen ingetrokken. Twee voertuigen waren niet verzekerd en een bestuurder die geseind stond, kon ook gevat worden. (BKH)