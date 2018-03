Man reed jongetje (9) aan en vluchtte: drie maanden cel 08 maart 2018

02u31 0 Halle Een voorwaardelijke celstraf van drie maanden, een rijverbod van vier maanden en een boete van 600 euro. Met die straf heeft B.K. de Halse politierechtbank verlaten, nadat hij een 9-jarig jongetje aanreed en vluchtmisdrijf pleegde.

De feiten speelden zich af op 1 juli 2017, in de Halleweg in Halle. De 9-jarige M.B. was die dag samen met zijn vader en enkele leden van een carnavalsgroep wafels aan het verkopen. Toen de jongen de straat wilde oversteken, werd hij opgeschept door een donkere Toyota Corolla, die vijftig meter verderop tot stilstand kwam. Bestuurder B.K. stapte uit om te kijken hoe het met het slachtoffer gesteld was. Maar meteen daarna stapte hij weer in en reed hij weg. De politie kon hem die avond bij hem thuis oppakken.





Niet eerste veroordeling

Gisteren moest de man zich verantwoorden in de politierechtbank. Niet voor het eerst, want in het verleden werd hij al vier keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Zijn advocaat erkende dat B.K. ook deze keer in de fout gegaan was, maar hoopte op enige mildheid. "Slachtoffer B. stak de straat over tussen twee geparkeerde auto's", klonk het. "Mijn cliënt was verrast en kon niet meer uitwijken. Van te hoge snelheid is geen sprake. Mijn cliënt is nog uitgestapt om te kijken hoe het met het slachtoffer was. Hij was zwaar onder de indruk. Daarna heeft hij een grote fout gemaakt door opnieuw in te stappen en weg te rijden. Nochtans had hij niets te verbergen - hij had niet gedronken." B.K. nam ook zelf even het woord. "Ik wil me verontschuldigen tegenover het slachtoffer en zijn familie", klonk het. "Ik wist niet dat de gevolgen zo erg zouden zijn."





Moeite met stappen

De vader van M.B., die nog altijd de gevolgen van het ongeval draagt, kon zich vinden in de straf voor B.K. "Mijn zoon heeft het nog altijd moeilijk om normaal te stappen", zegt hij. "Verschillende verwondingen zijn ook nog steeds zichtbaar. Zijn herstel zal nog een hele tijd in beslag nemen." (MEN)