Man probeerde vrouw te wurgen: 40 maanden cel gevraagd 12 april 2018

02u25 0 Halle Een 57-jarige Hallenaar riskeert een celstraf van veertig maanden met uitstel voor poging doodslag op zijn echtgenote.

De twee zijn sinds 1998 een koppel. De vrouw kampt echter ook al jaren met een ernstig drankprobleem. Op 17 december 2016 kwam het zo tot een echtelijke ruzie. De vrouw was die dag opnieuw zwaar onder invloed, maar ook haar man had gedronken.





Hij eiste dat ze binnen de kortste keren de woning zou verlaten. Toen zij daar een financiële tegemoetkoming voor wilde, zou hij in woede uitgebarsten zijn. Volgens het parket duwde hij haar de zetel in en greep hij haar bij de keel, schreeuwend dat hij haar kapot zou maken. De vrouw kon zich bevrijden, maar kreeg nog een klap met een glazen fles op het achterhoofd.





De verdediging pleitte voor probatie-opschorting. "Mijn cliënt heeft uit eigen beweging zijn greep op de keel gelost en heeft ook nooit met een fles geslagen", klonk het. Uitspraak op 9 mei. (WHW)