Man met alcoholverbod blaast 1,61 promille 02 juni 2018

D.C. mocht het komen uitleggen in de politierechtbank nadat hij in augustus van vorig jaar al voor de derde keer betrapt werd op rijden onder invloed van alcohol.





Deze keer had hij 1,61 promille alcohol in het bloed. En hij had meteen ook een bijkomende voorwaarde overtreden, want hij mocht al geen druppel alcohol meer aanraken wanneer hij zou rijden. "Hij heeft dat ook altijd gerespecteerd", vertelde zijn advocate in de rechtbank. "Maar die dag liep hij een bevriend koppel tegen het lijf, en besloot hij om hen naar huis te brengen nadat ze samen wat gedronken hadden." Al maakte die uitleg weinig indruk op politierechter Johan Van Laethem. "U heeft vooral geen zelfdiscipline", sprak hij. "En daarom staat u vandaag nog maar eens in een rechtbank."





D.C. ging naar huis met een boete van 1.600 euro, waarvan 600 euro met uitstel, en een rijverbod van zes maanden. Hij moet ook medische en psychologische testen ondergaan. (BKH)