Man met 43 veroordelingen blijft in de cel 09 februari 2018

A.B. hoopte in de politierechtbank in Halle een werkstraf te krijgen nadat hij eerst veroordeeld was tot een celstraf van een jaar omdat hij nog maar eens betrapt werd tijdens een rijverbod. In totaal verzamelde de man al 43 veroordelingen op zijn strafblad. Hij tekende verzet aan tegen die eerdere veroordeling vanuit de gevangenis. "Mijn cliënt heeft een gezin met twee kinderen en een gevangenisstraf maakt zijn leven kapot", voerde de advocate aan. Rechter Johan Van Laethem apprecieerde niet dat de man een werkstraf vroeg. "Hij heeft meer dan veertig veroordelingen op zijn naam staan", zei de rechter. "Meestal negeerde hij die gewoon. Het kon hem niets schelen. Voor sommige mensen helpen alleen gevangenisstraffen. Er is geen enkele reden om hier een werkstraf uit te spreken." De man zag zijn celstraf van een jaar bevestigd en hij kreeg ook nog eens een boete van 3.000 euro, een rijverbod van achttien maanden en vier examens opgelegd.





