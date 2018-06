Man levert rijbewijs in na vluchtmisdrijf 12 juni 2018

J.M. moest zich verantwoorden in de politierechtbank nadat hij op 29 september vluchtmisdrijf pleegde terwijl hij onder invloed was van alcohol. Op een parking in Kraainem botste hij tegen een paaltje, waarna hij gewoon doorreed. Toen de politie hem even later terugvond, bleek hij 2,3 promille alcohol in het bloed te hebben. "Hij heeft intussen zijn rijbewijs ingeleverd en de nummerplaat van zijn auto is geschrapt", aldus zijn advocaat. De man, die al sinds 1967 een rijbewijs had, toonde ook zelf berouw in de rechtbank. De rechter gaf hem een boete van 1.600 euro, waarvan 1.400 euro met uitstel. Mocht hij zijn rijbewijs terugwillen, dan moet hij eerst een rijverbod van twee maanden uitzitten en medische en psychologische testen ondergaan.





