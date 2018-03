Man laat verongelukte wagen achter 15 maart 2018

02u28 0

B.L. is veroordeeld tot een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van drie maanden nadat hij zijn gecrashte wagen achterliet in het midden van de weg. De man reed een geparkeerde wagen aan en sloeg nadien op de vlucht. De politie werd erbij gehaald en de agenten roken meteen een scherpe alcoholgeur in de auto. "Hij was BOB die avond en bracht zijn dronken vrienden naar huis", vertelde de advocate van de man in de Halse politierechtbank. "Daarom hing die geur in de wagen. Mijn cliënt is weggelopen, omdat hij schrik had van een van de mensen die op hem riep na het ongeval. Hij was in shock en had een verkeerde reflex. Nadien is hij wel aangifte gaan doen bij de politie." De advocate vroeg de vrijspraak, omdat ze vond dat haar cliënt geen vluchtmisdrijf pleegde maar die argumentatie werd dus van tafel geveegd door de rechter. (BKH)