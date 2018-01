Man krijgt geen straf voor drugsbezit 02u43 0

Een Hallenaar die zes maanden cel riskeerde voor het bezit van cannabis en speed, heeft in de Brusselse rechtbank uiteindelijk geen straf gekregen. De man werd betrapt tijdens een politiecontrole. De drugs bleken in zijn wagen te liggen. "Hij is in een depressie gesukkeld na het overlijden van zijn moeder en een relatiebreuk", kaderde de verdediging de feiten. "Hierdoor kon hij niet langer werken en raakte hij verslaafd. Maar dat is nu allemaal achter de rug. De toekomst lacht hem toe." Daarom werd strafopschorting gevraagd en daar ging de rechter ook op in. (WHW)