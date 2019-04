Man dient klacht in bij Comité P na uitlatingen politieman: “Gebruik je geaardheid niet om je in een slachtofferrol te wentelen” Redactie

01 april 2019

19u12 0 Halle Stefaan D.W. uit Opwijk zegt klacht in te dienen bij het Comité P tegen een agent van de politiezone Zennevallei na een nachtje carnaval vieren in Halle. “Hij zei dat ik mijn geaardheid niet moest gebruiken om mij in een slachtofferrol te wentelen. Eerst werd ik in een danscafé al om die reden tegen de grond gewerkt en uit de zaak gezet.” De zaakvoerder daarvan zit er compleet door, nadat hij op sociale media volgens hem ten onrechte met de grond gelijk gemaakt wordt.

De homoseksuele dertiger was zondagavond met zijn partner en nog drie anderen naar Halle afgezakt om carnaval te vieren. “We trokken naar De Halleman (een danscafé op de Grote Markt red.) omdat we daar iemand van het personeel kennen”, vertelt Stefaan.

Terwijl ik gewoon met iemand aan het praten was werd ik door een klant uit het niks tegen de grond gewerkt. Dat ging zo snel dat ik zelfs niet zag wie het was. Het personeel maande ons dan aan om te vertrekken en we werden uit de zaak gezet, gewoon omdat ik en mijn partner homo’s zijn Stefaan D.W.

“Na het bestellen van verschillende flessen drank liep het rond 5 à 6 uur fout. Terwijl ik gewoon met iemand aan het praten was werd ik door een klant uit het niks tegen de grond gewerkt. Dat ging zo snel dat ik zelfs niet zag wie het was. Het personeel maande ons dan aan om te vertrekken en we werden uit de zaak gezet, gewoon omdat ik en mijn partner homo’s zijn. Ze wilden zelfs niet in dialoog gaan met ons. ‘s Morgens contacteerden ze mij wel nog, maar dat is te laat. Ik heb mijn punt op Facebook gemaakt en ik krijg heel veel steunende berichten, zelfs B.V.’s steken hun nek uit. Tegen dit voorval onderneem ik verder geen stappen.”

Uitbater danscafé voelt zich moedeloos

Acteur Andy Peelman reageerde al met een droevige emoticon en dj Robert Abigail liet weten nooit nog te zullen draaien in De Halleman. Koen Albert, zaakvoerder van het danscafé, ontkent dat het iets met homofobie te maken heeft. “Die man lag inderdaad op de grond, maar ik heb de camerabeelden nog niet bekeken en kan dus niet bevestigen of hij al dan niet een slag of een duw gekregen heeft”, zegt hij terwijl hij zwaar geëmotioneerd zijn tranen amper kan bedwingen.

Of hij verweten werd omwille van zijn geaardheid, kan ik niet bevestigen of ontkennen. Toen ik hem zag liggen ben ik er wel onmiddellijk naartoe gegaan en heb hem rechtop geholpen. We vroegen inderdaad om even naar buiten te gaan om bij rede te komen. Het is nu eenmaal carnaval en zowat iedereen had gedronken. Ze reageerden hysterisch en verweten ons dat we hen aan de deur zetten omdat ze homo zijn. Dat maakt mij echt allemaal niks uit, maar ik wilde gewoon verdere ruzie vermijden. Zes jaar probeer ik met De Halleman mijn best te doen en dan wordt mijn zaak met een Facebookpost volledig neergehaald, terwijl ik er zelf niet kan aan doen Koen Albert

“Of hij verweten werd omwille van zijn geaardheid, kan ik dus ook niet bevestigen of ontkennen. Toen ik hem zag liggen ben ik er wel onmiddellijk naartoe gegaan en heb hem rechtop geholpen. We vroegen inderdaad om even naar buiten te gaan om bij rede te komen. Het is nu eenmaal carnaval en zowat iedereen had gedronken. Ze reageerden hysterisch en verweten ons dat we hen aan de deur zetten omdat ze homo zijn. Dat maakt mij eerlijk waar allemaal niks uit, maar ik wilde gewoon verdere ruzie vermijden. Zes jaar probeer ik met De Halleman mijn best te doen en dan wordt mijn zaak met een Facebook-post volledig neergehaald, terwijl ik er zelf niet kan aan doen. Ik weet zelfs niet of ik vandaag nog zal heropenen...”

Klacht bij Comité P

Verschillende politie-agenten die op de Grote Markt stonden kwamen poolshoogte nemen. “Een van hen zei dat ik mijn geaardheid niet moet gebruiken om mij in een slachtofferrol te wentelen”, gaat Stefaan verder. “Volledig geshockeerd door die uitspraak vroeg ik tweemaal zijn naam, maar die wilde hij niet geven. Hij dreigde er zelfs mee mij te arresteren als ik niet vertrok. Ook een collega van hem maande mij aan te vertrekken. Ik heb helaas geen naam, maar ik dien wel klacht in bij het Comité P. Er is momenteel al een onderzoek lopende naar de gebeurtenis. Nooit ben ik opgekomen voor rechten van homo’s en ik wil geen speciale behandeling, maar na vannacht besef ik dat er toch nog veel werk is. Ik walg er nog altijd van.” De politiezone Zennevallei laat weten contact te zullen opnemen met de man in de hoop het voorval te kunnen uitklaren.