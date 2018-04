Man die chauffeur uit bus sleurde, vrij onder strenge voorwaarden 24 april 2018

02u56 1 Halle Frederick C. (38) uit Rebecq, de man die vrijdag opgepakt werd toen hij schoolbussen aan Don Bosco blokkeerde, is weer op vrije voeten. Al moet hij zich aan strikte voorwaarden houden.

De dertiger had het vorige week woensdag aan de stok gekregen met een chauffeur van een schoolbus nadat die - volgens hem - te ver uitgeweken was tijdens een manoeuvre, en hem aangereden had. C. ging vervolgens door het lint. Een raam van de bus sneuvelde, maar zelf beweert hij dat dit niet opzettelijk gebeurde. Daar bleef het echter niet bij. Hij opende de busdeur via de noodknop en sleurde de chauffeur naar buiten. Het slachtoffer raakte gewond en was enkele dagen werkonbekwaam.





Bedreiging

C. wordt nu verdacht van slagen en verwondingen, beschadiging van de bus, belaging en ook bedreiging. "Zowel de schooldirecteur als de zaakvoerder van de busmaatschappij zeggen dat hij hen bedreigd heeft omdat ze klacht ingediend hadden", valt bij het parket te horen. Onder welke voorwaarden hij vrijgelaten werd, is niet duidelijk. De raadkamer zal nog beslissen of en voor welke tenlasteleggingen hij zich moet verantwoorden.





Frederick C. liet eerder al weten dat hij excuses eist van de busmaatschappij voor wat hij een opzettelijke aanrijding noemt. Tot hij die kreeg, zou hij de bussen elke dag vijf minuten tegenhouden. Vorige week vrijdag voerde hij daad bij het woord, maar toen werd hij opgepakt door de politie. Gisteren is hij naar verluidt niet teruggekeerd naar de school. (TVP)