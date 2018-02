Man crasht onder invloed met gsm in de hand 01 februari 2018

02u41 0 Halle J.S. mocht het komen uitleggen in de Halse politierechtbank nadat hij op de Brusselse Ring in Halle in de vangrail geëindigd was.

De man bleek 1,68 promille alcohol in het bloed te hebben. "Hij was met zijn gsm bezig toen hij de controle over het stuur verloor", aldus zijn advocate in de rechtbank. Maar politierechter Dina Van Laethem wuifde dat weg. "Alcohol zat er voor niets tussen, dan?", kaatste ze terug. "Dat hij met zijn gsm bezig was terwijl hij 120 kilometer per uur reed, maakt het eigenlijk alleen maar erger." J.S. kreeg een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en een rijverbod van vijftien dagen. (BKH)