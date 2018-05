Man bevangen door rook 08 mei 2018

Bij een appartementsbrand aan de Suikerkaai is zondagnamiddag een man bevangen geraakt door de rook. Het vuur ontstond kort na 15.30 uur, al is het niet duidelijk in welke kamer precies. De brandweer kreeg de vlammen snel gedoofd, waardoor de schade beperkt bleef tot het getroffen appartement. De bewoner had wel te veel rook ingeademd en werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. (TVP)