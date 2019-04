Man (36) die verdacht wordt van doodslag op oma van vriendin blijft in cel WHW

16 april 2019

13u44 0 Halle De raadkamer in Brussel heeft de aanhouding verlengd van de 36-jarige man die ervan verdacht wordt de grootmoeder van zijn vriendin te hebben gedood in haar woning in de Sint-Rochuswijk in Halle. Vorige week werd er nog een reconstructie gehouden in het dossier.

De 80-jarige Louise Remy werd op 1 augustus door familie aangetroffen in haar appartement op het gelijkvloers van een gebouw op de hoek van de Leopold Deboeckstraat met de Melkerijstraat. Er werd uitgegaan van een verdacht overlijden waardoor het labo en een wetsdokter ter plaatse kwamen voor verder onderzoek. Na verschillende onderzoeksdaden werd duidelijk dat de bejaarde vrouw op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht, iets wat vermoedelijk op 31 juli al gebeurde. Na maanden onderzoek werd uiteindelijk G., de vriend van de kleindochter van het slachtoffer, opgepakt. De man bekende na zijn arrestatie in oktober zijn betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Hij zit sindsdien in de cel.

Financieel motief?

Volgens een vriendin van de vrouw plunderde de verdachte de bankrekening van de vrouw, die hij ook zijn eigen grootmoeder noemde. Hij en zijn vriendin verbleven ook in het appartement toen ze in het ziekenhuis lag voor een hartoperatie. Mogelijk kregen de man en de vrouw het opnieuw aan de stok over hoe ze behandeld werd en bracht de man ‘zijn oma’ hierbij om het leven. Vorige week hielden speurders een reconstructie om de precieze omstandigheden van het gewelddadig overlijden vast te stellen. Hoe die reconstructie verliep, wil de onderzoeksrechter niet meedelen. De 36-jarige verdachte verscheen eind vorige week voor de raadkamer, die moest oordelen over zijn verdere aanhouding. Die werd met twee maanden verlengd.