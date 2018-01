Maïté vervolledigt viergeslacht 26 januari 2018

02u35 0

Lembeek is een viergeslacht rijker. In november vorig jaar werd Maïté Ophalvens geboren, het dochtertje van Pauline Louw (30). Grootmoeder is Christel Fonck (56) en de trotse overgrootmoeder is Jacqueline De Baets (78).





Voor Maïté staat niet alleen de mama klaar, maar ook de kersverse 'omi' en 'bonne mamy'. Zij zijn afkomstig uit Zottegem, maar Maïté is geboren en getogen in Halle.





(BKH)