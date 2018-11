Mag opslagplaats moskee worden? “Al wat we willen, is comfortabel kunnen bidden” Vlaams Belang start campagne tegen verhuisplannen van Halse moslims Bart Kerckhoven

08 november 2018

11u50 8 Halle Vzw Arrahman wil haar moskee in Halle verhuizen naar een nieuwe locatie, maar krijgt meteen tegenwind van Vlaams Belang. De partij vreest lawaaioverlast en verkeersproblemen. “Toch is het niet de bedoeling om uit te breiden”, weerlegt Moustapha Akkouh. “We willen moslims gewoon meer comfort bieden.”

De moskee van Arrahman is al meer dan twintig jaar gevestigd langs de Nijvelsesteenweg, in de buurt van het kruispunt met de N203a. Maar de vzw wil nu een opslagplaats aan de overkant van het kruispunt opknappen en de moskee daar dan inrichten.

Vlaams Belang is intussen op sociale media een campagne begonnen tegen de verhuisplannen van de vzw. De partij vreest immers lawaaioverlast, verkeersproblemen en zelfs gebrekkige brandveiligheid. “Dit complex is een onverantwoorde aanslag op de leefbaarheid en de woonkwaliteit van onze woonbuurt”, klinkt het in het bezwaarschrift.

Ik benadruk dat het niet de bedoeling is om onze moskee uit te breiden. We plannen ook geen grote verbouwingen, maar willen het nieuwe gebouw gewoon opknappen Moustapha Akkouh

Moustapha Akkouh van vzw Arrahman heeft de brief van Vlaams Belang intussen ook gelezen. “We willen daar zeker geen extra verkeersproblemen creëren”, zegt Akkouh. “Op die nieuwe locatie is er net meer parkeergelegenheid dan nu het geval is. Ik benadruk meteen dat het niet de bedoeling is om uit te breiden. We plannen daar ook geen grote verbouwingen, maar willen alles wel opknappen. Onze moskee is al sinds de jaren 70 gevestigd in Halle: eerst in de Volpestraat en later in het gebouw langs de Nijvelsesteenweg. Hier komen Halse moslims bidden. Niemand hoeft dus bang te zijn dat er nu plots mensen uit de wijde regio zullen afzakken. Katholieken gaan ook niet in andere parochies naar de mis, en dat is bij moslims niet anders. Voor het vrijdaggebed zakken wel heel wat mensen af naar de moskee, en verder ook tijdens het Offerfeest en het Suikerfeest.”

Akkouh vindt het jammer dat er nu al kritiek komt op de verhuisplannen. “In het verleden dienden we al aanvragen in om onze huidige moskee te verbouwen, maar die plannen werden altijd afgewezen”, legt Akkouh uit. “Daarom besloten we om rond te kijken, en zo zijn we bij dit nieuwe gebouw uitgekomen. Het enige wat wij willen, is comfortabeler kunnen bidden. In de gebedsruimte zitten we nu al op drukke momenten op elkaar gepakt. Ik hoop dat we nog eens kunnen praten met de mensen van Vlaams Belang, zodat we hen kunnen uitleggen wat de bedoeling is. Wij zijn geen moslims die zich verbergen.”

De aanvraag om de loods te herbestemmen tot gebedshuis loopt nog tot 18 november. Het schepencollege moet er dan een oordeel over vellen. Als er groen licht komt, verwacht Moustapha ten vroegste over een jaar te kunnen verhuizen.