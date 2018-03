Maatregelen tegen sluipverkeer in Sint-Rochuswijk 22 maart 2018

Het stadsbestuur past het circulatieplan in de Sint-Rochuswijk opnieuw aan. Voortaan is er in de Chopinlaan enkel nog eenrichtingsverkeer mogelijk, en dat in de richting van de Zwaluwenlaan. Al gaat het hier voorlopig wel nog om een proefopstelling. Voorts is enkel plaatselijk verkeer nog toegelaten in de Villalaan en de Kromstraat. Die aanpassingen moeten sluipverkeer en extra doorgaand verkeer weren uit woonstraten. Langs de Nijvelsesteenweg worden dan weer extra parkeerplaatsen ingericht tussen Biezeweide en Leopoldstraat. Tot slot wordt de Albertstraat vanaf 16 april heraangelegd tot een volwaardige fietsstraat. (BKH)