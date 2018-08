Maatregelen tegen onnodig watergebruik blijven van kracht 09 augustus 2018

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte bevestigt dat de maatregelen tegen onnodig watergebruik worden behouden. Sinds 23 juli is het verboden om drinkbaar water te verspillen. Zo is het niet meer mogelijk om de wagen te wassen of het gazon te besproeien. Inwoners die zich niet aan het verbod houden, riskeren een geldboete tot 2.000 euro en een gevangenisstraf tot 14 dagen. "Na advies hebben we besloten om de maatregelen tegen het onnodig gebruik van water te behouden", zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. "De neerslag van de afgelopen nacht was niet voldoende om de beperkingen op het gebruik van water op te heffen." Het verbod op onnodige watergebruik blijft zeker behouden tot volgende week. (MEN)