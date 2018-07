Maansverduistering aan Hoge Bermweg 24 juli 2018

Komende vrijdag 27 juli is er een totale maansverduistering te zien, en dat wil sterrenkundevereniging Mercurius Halle niet missen. Daarom trekken de leden naar de Hoge Bermweg, aan de rand van het Hallerbos, om het spektakel te aanschouwen. Ook niet-leden zijn daar welkom. Je krijgt tussen 21.30 uur en 23.30 uur er een woordje uitleg over het fenomeen. De maansverduistering zal wel enkel bij helder weer te zien zijn. Indien het bewolkt is, wordt de activiteit geschrapt.





(BKH)