Loondiefstal kost negen maanden cel 30 maart 2018

Een oud-werknemer van een Halse telefoonwinkel werd bij verstek veroordeeld tot negen maanden cel voor loondiefstal.





Een jaar geleden stelde de uitbater van de bewuste winkel vast dat 1.000 euro van de dagopbrengsten niet op de rekening van de zaak gestort was. Ook bleken twee iPhones spoorloos te zijn. De verdenking viel al snel op werknemer T.T., met wie hij eerder ook al problemen gekend had. De jongeman werd ontslagen, en de uitbater diende klacht in bij de politie. "Ik kamp met financiële problemen en daarom heb ik het geld en de iPhones bijgehouden", klonk het. "Ik zal mijn baas wel vergoeden." Al kwam er van dat laatste nooit iets in huis.





