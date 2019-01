Loketten stadsdiensten voortaan ook open op donderdagavond Bart Kerckhoven

07 januari 2019

11u37 2 Halle De loketten van de stadsdiensten in het stadhuis en in het Sociaal Huis zijn voortaan ook open op donderdagavond tot 20 uur. De opening op zaterdag van de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand worden wel geschrapt maar op donderdagavond zijn er wel meer diensten geopend.

Het nieuwe stadsbestuur wil de dienstverlening verbeteren en ook duidelijker maken naar de inwoners toe. Daarom worden de loketten opgedeeld in drie balies: Burgerzaken, Leefomgeving en Welzijnsbalie. Die laatste balie omvat alle diensten die gevestigd zijn in het Sociaal Huis langs de August Demaeghtlaan 38. De voorbije jaren stelde het stadsbestuur ook al heel wat documenten digitaal ter beschikking en die digitale dienstverlening zal nog worden uitgebreid de komende maanden. Meer info over de nieuwe openingsuren is hier te vinden.