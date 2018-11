Lode Villé uit Halle sinds gisteren vermist Tom Vierendeels

14 november 2018

11u19 7 Halle Familie en politie zijn op zoek naar Lode Villé uit Halle. Het gaat om een oudere man die dinsdagnamiddag het laatste werd gezien in de Zinkstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Valérie Maillard plaatste woensdagochtend het bericht op Facebook en vraagt om dit zoveel mogelijk te delen. “Lode werd gisteren het laatste gezien in de Zinkstraat in Halle, bij de Toyota-garage”, luidt het bericht. Die garage werd intussen omgedoopt tot Falcons Motors. Daar weigert men elke commentaar, waardoor het niet duidelijk is of hij in de zaak of ter hoogte van de zaak werd opgemerkt. “Als jullie Lode Villé hebben gezien, gelieve dan zo snel mogelijk de politiezone Zennevallei te verwittigen”, gaat het bericht verder. “De familie is ongerust.” Lode woont in het stadscentrum.

De lokale politiezone Zennevallei bevestigt het verhaal en laat weten dat ook de Cel Vermiste Personen van de federale politie betrokken is bij het onderzoek. Vermoedelijk zal de federale politie later nog een officieel opsporingsbericht uitsturen. Meer informatie ontbreekt momenteel.