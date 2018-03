Lions Halle verdelen 7.000 euro onder goede doelen 23 maart 2018

De afdeling van de Lions serviceclub in Halle heeft 7.000 euro aan verschillende goede doelen verdeeld. Het Centrum voor Menswelzijn kon rekenen op 3.000 euro. De organisatie verdeelt elke week tientallen pakketten met basisproducten aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Het Medisch Pedagogisch Instituut Levenslust in Lennik kreeg ook 3.000 euro die gebruikt werd om de aankoop van een speciale bestelwagen te financieren. Ook het project rond de luierkasten in Halle kon rekenen op financiële steun. De initiatiefnemers kregen 1.000 euro. In die luierkasten kunnen mensen overschotten van luiers achterlaten zodat die opnieuw verdeeld kunnen worden in gezinnen waar luiers kopen niet zo evident is.





(BKH)