Lijsterlaan, Klauwierstraat en Villalaan vieren eerste buurtfeest 16 juni 2018

In de Sint-Rochuswijk in Halle hebben inwoners uit de Lijsterlaan, een deel van de Villalaan en de Klauwierstraat een eerste wijkfeest op poten gezet. Initiatiefnemers waren Johan Barraz, Pedro Oliviara en Miguel Mattys. De tachtig buren die zich inschreven voor het feest, werden bij aankomst getrakteerd op een aperitief. Daarna volgden nog een barbecue en een dessert. "We besloten om een buurtfeest te organiseren omdat er nogal wat jonge gezinnen in de buurt kwamen wonen", klinkt het. "En dan is zo'n feest ideaal om elkaar wat beter te leren kennen."





(SMH)