Lijntje leidt tot werkstraf 06 september 2018

02u42 0

Een vrouw uit Halle heeft met succes verzet aangetekend tegen haar veroordeling tot 3 maanden cel voor het gebruik van drugs. Ze kreeg een werkstraf van 50 uur. Na een pijnlijke relatiebreuk was ze in het uitgaansleven in contact gekomen met cocaïne. In februari 2017 werd er bij een controle een kleine hoeveelheid van het witte poeder aangetroffen. Op het voorstel tot minnelijke schikking werd niet gereageerd waardoor ze gedagvaard werd. Ook naar de rechter kwam ze niet waarna ze bij verstek werd veroordeeld. "Mijn mama was de brieven vergeten door te geven", klonk het. "U hebt gegokt in de hoop dat er niets van zou komen en u hebt verloren", aldus het parket, dat de bevestiging van het verstekvonnis vroeg. De rechter achtte een werkstraf toch geschikter.





(WHW)