Lijntje coke kan drie maanden cel kosten 05 juli 2018

02u26 0 Halle Een vrouw uit Halle riskeert ook na verzet een celstraf van drie maanden voor drugsgebruik.

De beklaagde was na een moeilijke relatiebreuk in het uitgaansleven in contact gekomen met cocaïne. In februari 2017 bleek ze tijdens een controle een kleine hoeveelheid van het witte poeder op zak te hebben. Ze kreeg een minnelijke schikking, maar daar werd niet op gereageerd. En dus kwam het tot een dagvaarding. Maar omdat ze ook in de rechtbank haar opwachting niet maakte, werd ze bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel.





"Mijn mama was vergeten om de brieven door te geven", klonk het zwakke verzet. Maar dat zag het parket anders: "U heeft gegokt in de hoop dat er geen gevolg meer aan gegeven zou worden, maar u heeft verloren." Er wordt dan ook de bevestiging van het verstekvonnis gevraagd. Uitspraak op 4 september. (WHW)