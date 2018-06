Lichaam van vermiste Belg (39) in Franse Alpen teruggevonden Tom Vierendeels

06 juni 2018

16u46

Bron: Eigen berichtgeving 1035 Halle Hulpverleners hebben deze namiddag het levenloze lichaam van onze landgenoot Christophe Maerten gevonden. Dat meldt de Franse krant Le Dauphiné Libéré. De dertiger uit Halle was eergisteren verdwenen tijdens een wandeling in het departement Isère, zo'n 150 kilometer ten zuiden van Lyon.

De man werd dood teruggevonden op de oostelijke flank van de Petit Veymont. Volgens Franse media gebruikte hij een route met een zeer steile beklimming die enkel voorbehouden is voor klimmers. Via die weg had hij naar verluidt ook willen terugkeren.

“We zijn maandag aangekomen op de camping. Christophe besloot om alleen een wandeling te maken”, vertelt zijn echtgenote Vanessa Berghmans. “Zelf kon ik niet mee door een allergische reactie aan mijn voet. Hij vertrok rond 11.30 uur en het was de bedoeling dat hij rond 18 uur terug zou zijn op de camping.” Maar daar kwam hij niet aan. “Het laatste wat ik die dag van hem hoorde was een sms'je rond 15.15 uur om te melden dat hij ging terugkeren.”

"Veel ervaring"

De Petit Veymont maakt deel uit van de Vercors, een plateau dat tot de Franse Voor-Alpen behoort. “Christophe had enorm veel ervaring”, gaat Vanessa verder. “Hij kende de risico's. Al sinds zijn achttiende trok hij erop uit om te gaan hiken, overal ter wereld. Soms waren we vijf keer in een jaar weg. Maandag ging hij in ieder geval al geen risico's opzoeken door naar de hoogste toppen te trekken. Misschien was zijn gsm kapot en raakte hij verdwaald... Hij had een klein rugzakje mee met wat eten en drinken, maar uiteraard niet genoeg voor verschillende dagen. Dat was nooit de bedoeling.”