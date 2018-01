Lichaam in kanaal 02u26 0

In het kanaal Brussel-Charleroi werd zondagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen, ter hoogte van de spoorwegbrug in de buurt van de Suikerkaai. Het gaat om een vrouw uit Halle, geboren in 1957. Duikers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West, een ziekenwagen, een MUG-team en de lokale politie snelden ter plaatse. Alle hulp kwam helaas te laat. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek, maar gisteren was het nog niet duidelijk hoe het slachtoffer in het water beland is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Tijdens het onderzoek werd de weg naast het kanaal enkele uren volledig afgesloten. (TVP)