Lichaam aangetroffen in kanaal 08 augustus 2018

02u30 0

In het kanaal Brussel-Charleroi is gisteren ter hoogte van de Scheepswerfkaai een lichaam ontdekt. Wie de ontdekking rond 15.30 uur deed is niet duidelijk. Een ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse, samen met de lokale politie en de brandweer. Al snel was duidelijk dat er geen hulp meer kon baten.





De politie liet het pad naast het kanaal afsluiten. Het parket Halle-Vilvoorde stuurde het labo van de federale politie en een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek. Er kon gisteravond nog geen verdere informatie worden gegeven over de omstandigheden. (TVP)