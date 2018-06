Leopold en Jenny zijn gouden koppel 26 juni 2018

02u27 0

Leopold Limpens (72, geboren in Anderlecht) stapte 50 jaar geleden in het huwelijksbootje met Jenny Smismans (72, geboren in Halle). Ze leerden elkaar op 1 mei kennen in dancing Wouters in Lembeek en wonen aan de Bergensesteenweg in Halle. Leopold kwam aan de kost als grafisch fotograaf in de medische sector. Het koppel woonde lang in Vlezenbeek en daar vonden Leopold en Jenny rust met het onderhouden van hun tuintje. Jenny werkte bij Acec in Drogenbos, Colruyt en in de hotelschool Elishout. Later zorgde ze voor de opvang van de kleinkinderen. Ze zijn de fiere ouders van Pascale en Christof en hebben drie schattige kleinkinderen: Joyce, Ciro en Zoé. Leopold en Jenny genieten van daguitstapjes naar zee. Leopolds grote passie is de fotografie.











(SMH)