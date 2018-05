Lembeik Bauve zingt WK-lied in met Lange Jojo 26 mei 2018

De mannen van muziekgroep Lembeik Bauve doken deze week de studio in met de Brusselse volkszanger Lange Jojo. De man laat binnenkort een WK-lied op het publiek los. Met 'Allez Allez de Belgen scoren weer' wil ook hij de Rode Duivels aanmoedigen. "Voor de Nederlandstalige versie vroeg hij of we wilde meewerken", zegt Jan Neef van Lembeik Bauve. "Lange Jojo is een kennis van mij, waar ik al begin de jaren zeventig mee werkte. Ik heb hoezen van platen gemaakte en zelfs enkele nummers voor hem geschreven."





Lembeik Bauve en Lange Jojo zingen doorgaans in hun eigen sappige dialect. "Maar omdat we willen dat alle Vlamingen deze Nederlandstalige versie kunnen meezingen hebben we ons best gedaan in het Algemeen Nederlands." Jan Neef, Edwin Vandermeeren en Willy en Hugo Hernie zullen zichzelf vanaf volgende week ook opnieuw op televisie kunnen bewonderen want MENT TV zendt vanaf dan ook de clip uit van hun 'Het meisje in het rockcafé'. (BKH)