Lembeik Bauve doet niet aan half werk: Band palmt restaurant 't Dagelijks Genot in voor videoclip van nieuwe single ‘Crêpe Suzette’ Bart Kerckhoven

05 maart 2019

14u47 0 Halle “Z’ etch Crêpe Suzette, uit een kastrol/ Terweil ze leustert noe Rock en Roll/ Uijen echte noom es Annie/ Moe eederien kan uij as Rocky” Het zijn de eerste regels van de nieuwe single ‘Crêpe Suzette’ van Lembeik Bauve.

Zoals het hoort zingen de Lembekenaren dat opnieuw in het sappig plaatselijk dialect. Maar groepsleden Jan Neef, Edwin Vandermeeren en Hugo en Willy Hernie houden niet van half werk en dus palmden ze dinsdag het restaurant ’t Dagelijks Genot in op het Claesplein in Lembeek om er een passende videoclip op te nemen. “Edwin schreef de tekst van ons liedje. De clip lanceren we samen met de single binnen drie weken op Youtube”, zegt Jan Neef. “We brengen de komende maanden nog vier nieuwe nummers uit. We maken ook nog een nieuwe versie van ‘De Possendans’. We hebben door de jaren heel veel nummers ingezongen over Pasen in Lembeek en breiden zo ons repertoire wat verder uit. Inspiratie hebben we genoeg.”

In mei treden de mannen van Lembeik Bauve ook nog op tijdens het feestweekend van voetbalclub FCS Lembeek dat zijn vijftigste verjaardag viert.