Lembeekse paassoldaten dromen van erkenning als Vlaams Immaterieel Cultureel Erfgoed Werkgroep achter Sint-Veroonmars werkte twee jaar aan dossier dat in april ingediend wordt Bart Kerckhoven

28 februari 2019

De paassoldaten van Lembeek dienen een stevig dossier in om hun Sint-Veroonmars op de prestigieuze Vlaamse Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen. De erkenning zou een opsteker zijn want de laatste soldatenommegang van Vlaanderen staat voor heel wat uitdagingen. “We willen het unieke karakter van onze mars benadrukken maar ook de toekomst verzekeren van de processie”, vertelt Lembekenaar Dirk Vandenplas.

Er is in de wijde omgeving geen patroonheilige van een dorp die zo bekend is als Sint-Veroon. Eeuwenlang al wordt zijn reliekschrijn rondgedragen op Paasmaandag tijdens de Sint-Veroonmars. Meer dan vijfhonderd Paassoldaten, waaronder meer dan honderd ruiters, zijn dan ook op pad. Volgens de overlevering om ‘kas van sintche fruun’ beschermen. Vandaag is de processie de laatste soldatenommegang van Vlaanderen en dus vinden de paassoldaten het hoog tijd dat de Sint-Veroonmars de erkenning krijgt die ze verdient. Een plaatst op de Vlaamse Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed is het doel. Intussen ondertekenden al drieduizend mensen een petitie en werd een dossier samengesteld. De koepel van de groepen die deelnemen aan de mars verenigde zich in een werkgroep waar Dirk Vandenplas voorzitter van is. “De Sint-Veroonmars is iets unieks”, zegt Dirk. “Het zit in het DNA van de Lembekenaar. Het maakt deel uit van onze geschiedenis en het is tot op dag vandaag nog steeds het sociaal cement in ons dorp. Neem de Sint-Veroonmars weg en er is hier eigenlijk niets meer wat ons bij mekaar brengt.”

Twee jaar lang werd er samen met de Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei hard gewerkt om in april dan eindelijk de aanvraag officieel in te dienen. De paassoldaten geloven er in: hun mars staat binnenkort bij de meer dan vijftig andere evenementen en gebruiken op de lijst. Maar intussen wordt er wel al nagedacht over de toekomst. Tijdens een infomoment woensdagavond vertelden de leden van de werkgroep over de uitdagingen die er zijn. “We besteden heel wat aandacht aan onze uniformen,” vertelt commandant Roger Hannon van de Koninklijke Etat-Major. “We willen dat die zo authentiek mogelijk zijn en dus schuimt één van onze leden alle militaire beurzen af om toch maar die stukken te vinden die we nodig hebben. Die man is er bijna dagelijks mee bezig. Eén kostuum kan al snel 3.000 euro kosten. We hebben weinig inkomsten en organiseren activiteiten om er toch te staan met Pasen.”

Guy Debontridder, commandant van de Koninklijke Carabiniers, ziet ook een tendens die de rest van Vlaanderen meemaakt. “Het aantal cafés in Lembeek daalt”, zegt Debontridder. “Ik weet nog goed hoe we een paar decennia geleden na 17 uur arriveerden in het dorp en dan van het ene café naar het andere trokken. Cafés verdwijnen overal maar ook in Lembeek brengen ze de mensen samen. Voor onze groepen is niet meer eenvoudig om plaatsen te vinden om ’s middags bijvoorbeeld samen te eten. Een paar honderd paassoldaten geef je niet zomaar even in een huis te eten. Daar zal zeker eens over nagedacht moeten worden. Dat geldt ook voor de repetities van onze muzikanten. Onze mensen repeteren toch een tiental keer voor de processie uitgaat. Het is allemaal niet zo evident meer als vroeger.”

Voor alle duidelijkheid: de Sint-Veroonmars is wel nog springlevend. Sommige groepen werken zelfs met wachtlijsten. “Onze groep telt 260 leden”, zegt commandant Johan Devogeleer van de Koninklijke Soldatenclub Congo. “Wie zich aanmeldt bij ons staat op de wachtlijst. We kunnen de groep groter maken maar het moet allemaal wel nog haalbaar blijven en daarom leggen we al enkele jaren die wachtlijst aan. Mensen die in Lembeek wonen of al familie hebben in de club krijgen dan wel voorrang. Het toont wel aan dat onze Sint-Veroonmars nog steeds in het Lembeekse verenigingsleven verankerd zit.”