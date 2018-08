Lembeek Beach lokte 2.000 bezoekers 13 augustus 2018

De organisatie van Lembeek Beach organiseert volgend jaar misschien een Belgisch Kampioenschap 'beach petanque'. "Of zelfs een gooi naar een wereldrecord zit in de pijplijn", zegt organisator Joni Merckaert. "Dat is er op dit moment nog niet. We mochten zaterdag maar liefst veertig ploegen van twee personen ontvangen op ons petanquetoernooi. Opnieuw een groot succes. Dezelfde dag hadden we ook acht deelnemende ploegen voor het beachvolleybaltoernooi."





Lembeek Beach was afgelopen weekend aan de zevende editie toe. "Het begon als een grap aan een café hier in het centrum", klinkt het. "Maar sindsdien is het evenement ieder jaar gegroeid. We zitten nu voor de vijfde keer al aan het station. Verspreid over de drie dagen hebben we toch een 2.000-tal bezoekers mogen ontvangen. Vrijdag- en zaterdagavond waren feestavonden, met op vrijdag onder meer Tomorrowland-dj Neon en op zaterdag Cookies And Cream." Naast al het sportieve mocht de organisatie ook driehonderd eters verwelkomen op het paellafestijn, waar à volonté geserveerd werd. Zondag was een gezinsdag met onder meer een optreden van Pipo en Pipette, een kinderdisco, een kampioenschap zandkastelen bouwen en een schattenjacht. Doorlopend kon er overdag ook genoten worden van een cocktail in de beachbar. Vandaag wordt er gestart met de opkuis en dinsdag is het plein opnieuw volledig vrij. "En zo is de stationsparking ook opnieuw volledig gevoegd", besluit Merckaert al lachend. (TVP)