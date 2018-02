Leerlingen warm maken voor job bij Defensie? Breng een helikopter mee! 24 februari 2018

Doorgaans zie je ze langs de kustlijn vliegen, maar vrijdag streek één van de Seakings van de Luchtcomponent neer aan het Don Bosco Instituut. Doel was om leerlingen warm te maken voor een carrière bij Defensie.

Begin december zakte Sinterklaas al met een Agusta A-109 af naar de school, deze keer was het de ouwe getrouwe Seaking. De piloten zetten het toestel netjes neer op het voetbalveld, waar de leerlingen van het Technisch en Beroepsonderwijs het de hele dag konden bewonderen.





Drone

Het bleef ook niet bij de Seaking. Defensie bracht voorts een drone mee, en een speciaal brandweervoertuig. En daar komt nog bij dat de tentoonstelling '70 jaar Belgische Luchtmacht' de hele week bezocht kon worden. Het doel was om vooral toekomstige luchtverkeersleiders, technici, en piloten te rekruteren. Een charmeoffensief dat aansloeg, want verschillende leerlingen toonden interesse in een carrière bij Defensie. (BKH)