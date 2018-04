Leerlingen Technisch Atheneum vereeuwigd op schoolmuur 27 april 2018

Zes leerlingen van het GO! Technisch Atheneum worden binnenkort vereeuwigd in grote portretten op een van de schoolmuren. "We willen met het project ons publiek in beeld brengen zoals het is", zegt leerkracht Jan Vankeerberghen. "Het zijn jonge mannen en vrouwen met verschillende huidskleur, die afstuderen in verschillende studierichtingen." Leerlingen Joeri Van Tricht, Britt Dequanter, Sarah Zushi Yoka, Ajay Houbar, Maïté Marcelis en Robin Demesmaeker kregen gisteren voor het eerst hun portret te zien. Het was leerkracht Jan Vankeerberghen zelf die de werken maakte. "Onderaan komt ook een tekst van elke leerling met een boodschap en een woordje over onze school." Nu zaterdag 28 april kunnen de grote portretten voor het eerst bewonderd worden tijdens de opendeurdag van de school van 13 uur tot 18 uur. Later krijgen ze dan hun definitieve plek.





(BKH)