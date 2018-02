Leerlingen op pad voor Damiaanactie 21 februari 2018

Vijftig leerlingen van de eerste graad van het Heilig Hart&College trokken de binnenstad in om de bekende Damiaanstiften aan de voorbijgangers te verkopen voor de Damiaanactie. Ook aan de grootwarenhuizen in Groot-Halle en Huizingen waren er verkooppunten. "We willen het record van 12.777 euro vorig jaar kloppen", legt Lydia Vandenbosch, gangmaker voor Groot-Halle en de streek. Ze staat al meer dan 15 jaar op de bres om gelden in te zamelen voor de Damiaanactie. Maar ze wil vooreerst de schoolgaande jeugd sensibiliseren. Daarom trekt ze vanaf begin januari dagelijks naar alle scholen van Groot-Halle. Naar jaarlijkse gewoonte steunen ook de basisscholen van het Heilig Hart&College, de GO!-middenschool, de Vormselgroep Cascaderos van de Don Bosco-parochie Buizingen en het Sint-Godelieve-instituut in Lennik de Damiaanactie. Het Damiaanactie-comité Alsemberg verkoopt zelf meer dan duizend pakjes stiften.





(BKH)