Leerlingen leren vak bij BMW Belux 28 maart 2018

De leerlingen Autotechniek van het GO! Technisch Atheneum Halle hebben een extra certificaat op zak. Ze volgden immers twee weken lang een opleiding rond hybride voertuigen in het trainingscentrum van BMW Belux in Bornem. Mochten ze later kiezen voor een job bij de autobouwer, dan hebben ze al een vrijstelling op zak. Maar ook voor hun verdere studies is de bijkomende opleiding een troef.





(BKH)