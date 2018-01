Leerlingen kunstacademie stellen tentoon 02u29 0

De afgestudeerde leerlingen van kunstacademie De Meiboom tonen in de komende weken hun werk in de Oude Post in Halle. In de weekends van 20 en 27 januari kan je er terecht voor een expositie van keramiek, schilderkunst, tekenkunst en toegepaste grafiek. Op zaterdag is de tentoonstelling geopend van 10 uur tot 18 uur, op zondag is dat van 14 uur tot 18 uur. (BKH)