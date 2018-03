Leerlingen krijgen prinselijk bezoek 07 maart 2018

Het derde leerjaar van juf Katrien, in het Koninklijk Atheneum, kreeg gisteren hoog bezoek.





Prins Chris zakte af om de kinderen te vertellen wat een Prins Carnaval nu eigenlijk doet. Zelf zwaaide hij de scepter over Carnaval Halle in 2013. Chris had ook enkele attributen meegebracht, waaronder de anderhalve meter lange pluim die hij op zijn prinsenhoed droeg. Grote ogen waren zijn deel.





Ongetwijfeld heeft Prins Chris gisteren enkele jongens en meisjes de carnavalsmicrobe bezorgd, zoals juf Katrien destijds ook in hem het carnavalsbeest wakker maakte. Chris zat namelijk zelf ooit in haar klas, nog voor hij Mini-Prins en Prins Carnaval werd. De leerlingen werken overigens al een hele week rond carnaval. Zo hebben ze zich al verkleed en kijken ze ook uit naar de kindercarnavalsstoet, die vrijdag uitgaat.