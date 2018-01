Leerlingen koken voor mama's en papa's 27 januari 2018

03u13 0 Halle De leerlingen van de tweede graadklas van buurtschool De Winde hebben donderdagavond even restaurant Eldo'licious overgenomen.

In de voorbije dagen leerden de kinderen alles over voeding, en dus was het hoog tijd om dat ook even allemaal in de praktijk om te zetten. Daarom werden de ouders uitgenodigd in het restaurant in de Sint-Rochusstraat. Op het menu stond een soepje van pompoen en pastinaak, gevolgd door lasagna met vergeten groenten. Afsluiten deden de leerlingen met pannenkoekjes met vanille en warme chocoladesaus.





Chef-kok Kevin Bardijn hield de kinderen overdag met koken, zodat zij zich 's avonds vooral konden concentreren op het dresseren van de borden en het bedienen van de mama's en papa's.





(BKH)